Запущена бесплатная раздача симулятора бомбардировщика

Bomber Crew представляет из себя стратегический симулятор бомбардировщика в реальном времени во времена Второй мировой войны. Игрокам предоставляется возможность сформировать и натренировать собственный экипаж бомбардировщика. Кроме того, в процессе игры необходимо следить в нем за каждой деталью, начиная от топлива и патронов, заканчивая гидравликой

Напомним, что в обычное время Bomber Crew продается на сайте за 1 110 рублей, тогда как сейчас ее можно загрузить абсолютно бесплатно. Однако стоит поторопиться, поскольку акция закончится уже через шесть часов. Установить ее можно перейдя по этой ссылке.