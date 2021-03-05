Запущена бесплатная раздача военной стратегии Wargame: Red Dragon

Wargame: Red Dragon представляет из себя стратегию в реальном времени. Игрокам предоставляется возможность стать участником крупномасштабного конфликта Запада с коммунистическим блоком. В игре необходимо взять на себя командование войсковыми частями 17 стран, которые вовлечены в конфликт. Причем геймерам доступны порядка 1450 реалистичных боевых единиц, в числе которых танки, самолеты, вертолеты, военные корабли и прочие.

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