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Сегодня в 10:03
Запущена бесплатная раздача военной стратегии Wargame: Red Dragon
До 11 марта
В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store очередная бесплатная раздача. На этот раз со 100% скидкой можно установить военную стратегию Wargame: Red Dragon.
Wargame: Red Dragon представляет из себя стратегию в реальном времени. Игрокам предоставляется возможность стать участником крупномасштабного конфликта Запада с коммунистическим блоком. В игре необходимо взять на себя командование войсковыми частями 17 стран, которые вовлечены в конфликт. Причем геймерам доступны порядка 1450 реалистичных боевых единиц, в числе которых танки, самолеты, вертолеты, военные корабли и прочие.
Скачать Wargame: Red Dragon бесплатно можно вплоть до 11 марта 19:00. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Следующей игрой, которую онлайн-магазин раздаст бесплатно, станет градостроительный симулятор Surviving Mars.