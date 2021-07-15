Запущена большая распродажа азиатских компьютерных игр

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Запущена большая распродажа азиатских компьютерных игрДо 19 июля
Онлайн-магазин Humble bundle запустил новую акцию. В ее рамках японские игры распродают с большими скидками — вплоть до 85%.
Так, ролевой боевик Final Fantasy Versus XIII продается сейчас за полцены — цена упала с 1 499 рублей до 749.
Популярный файтинг TEKKEN 7, в свою очередь, стал дешевле на 85%. Напомним, что в обычное время его продавали за 2 961 рубль, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 444.
Не менее известная игра Street Fighter V доступна с 60% скидкой — можно купить за 592 рубля вместо исходных 1 480.
Ознакомиться со всеми японскими играми, которые продаются по сниженным ценам, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через 4 дня.