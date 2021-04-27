Запущена большая распродажа дополнительного контента для игр Ubisoft

Так, с 70% скидкой можно ухватить сюжетное дополнение для Tom Clancy’s The Division 2 —Воители Нью-Йорка. Напомним, что в обычное время его продают за 1 249 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 374.

А всего за 207 рублей вместо прежних 829 можно купить Season Pass для Tom Clancy's The Division. Оно предоставляет игрокам доступ к дополнениям "Underground", "Survival" и "Last Stand", эксклюзивному оружию и элементам персонализации, а также ежемесячным событиям и прочему.

С 80% скидкой, в свою очередь, предлагается Season Pass для Watch Dogs 2. Отметим, что обычная его стоимость составляет 1 699 рублей, тогда как сейчас он доступен за 333.

Ознакомиться с остальными DLC, доступными со скидками, можно по этой ссылке.