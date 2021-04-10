Игры
Сегодня в 13:24
Запущена большая распродажа игр для Nintendo со скидками до 75%
До 11 апреля
В онлайн-магазине Nintendo запущена большая распродажа игр со скидками до 75%. В ней участвует более 190 многопользовательских тайтлов.
Так, со скидкой 60% можно ухватить популярный файтинг Mortal Kombat 11. В обычное время он продается за 3 199 рублей, тогда как сейчас доступен за 1 279.
За полцены, в свою очередь, можно приобрести Overwatch: Legendary Edition. Ранее тайтл можно было купить за 2 999 рублей, однако сейчас он продается за 1 499.
С 75% скидкой доступна игра Borderlands: The Handsome Collection. Так, ее можно купить за 919 рублей вместо 2 299.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она уже 11 апреля.