Игры
Сегодня в 13:25
Запущена большая распродажа игр с открытым миром
От Ведьмака до Death Stranding
Аттракцион неслыханной щедрости от Steam продолжает набирать обороты. Ранее мы писали о бесплатной раздаче Company of Heroes 2 и игры-платформы Capcom Arcade Stadium. Однако и этой еще не все. Также сервис запустил большую распродажу игр с открытым миром.
В рамках распродажи с 80% скидкой можно ухватить полное издание The Witcher 3: Wild Hunt. В составе набора третья часть “Ведьмака” а также 2 DLC. В обычное время комплект продается за 1500 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 300.
С 67% скидкой, в свою очередь, продается Borderlands 3. Стоимость тайтла упала с 1 999 рублей до 659.
За 1 740 рублей вместо прежних 3 499 предлагается приобрести игру знаменитого разработчика Хидео Кодзимы — Death Stranding.
Ознакомиться со всеми играми с открытыми миром, которые продаются сейчас со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа завершится 31 мая.