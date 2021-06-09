Запущена большая распродажа игр-ужастиков

Игры
Сегодня в 15:11
Запущена большая распродажа игр-ужастиковСкидки до 85%
В Humble bundle стартовала свежая распродажа. На этот раз со скидками до 85% можно ухватить хоррор-игры.
Так, психологического хоррор Layers of Fear можно ухватить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 1 488 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 289. Вторую часть этой игры можно купить за 362 рубля вместо прежних 1 488.
Комплект с хоррор-шутерами F.E.A.R. продается за 797 рублей вместо прежних 3 985. В F.E.A.R. Complete Pack вошли F.E.A.R., F.E.A.R. 2: Project Origin, F.E.A.R. 2: Reborn (DLC), F.E.A.R. 3, F.E.A.R.: Extraction Point и F.E.A.R.: Perseus Mandate.
Resident Evil 3, в свою очередь, продается за 659 рублей, тогда как раньше она стоила 1 999.
Ознакомиться с остальными играми-ужастиками, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.