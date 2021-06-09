Запущена большая распродажа игр-ужастиков

Так, психологического хоррор Layers of Fear можно ухватить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 1 488 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 289. Вторую часть этой игры можно купить за 362 рубля вместо прежних 1 488.