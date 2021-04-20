Игры
Сегодня в 10:08
Запущена большая распродажа ролевых игр со скидками до 90%
От The Outer Worlds до Assassin's Creed
В онлайн-магазине Humble bundle запущена свежая распродажа. В ее рамках большой ассортимент ролевых игр продается со скидками до 90%.
За полцены можно ухватить однопользовательскую научно-фантастическую ролевую игру с видом от первого лица — The Outer Worlds. В этой игре пользователи могут самостоятельно создать персонажа, снабдив его положительными качествами, а также недостатками. Игрок своими поступками и решениями влияет на сюжет, развитие персонажа, судьбы спутников, а также финал игры.
С 75% скидкой продается золотое издание игры Assassin's Creed Odyssey. А с 85% скидкой, в свою очередь, доступен другой тайтл знаменитой франшизы — Assassin’s Creed Unity.
Стоимость BioShock: The Collection упала в рамках распродажи с 4 573 рублей до 914.
Все ролевые игры со скидками представлены на странице распродажи. Перейти на нее можно по этой ссылке.