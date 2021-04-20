Запущена большая распродажа ролевых игр со скидками до 90%

За полцены можно ухватить однопользовательскую научно-фантастическую ролевую игру с видом от первого лица — The Outer Worlds. В этой игре пользователи могут самостоятельно создать персонажа, снабдив его положительными качествами, а также недостатками. Игрок своими поступками и решениями влияет на сюжет, развитие персонажа, судьбы спутников, а также финал игры.