Запущена большая распродажа симуляторов поезда

Так, Train Sim World 2 можно купить за 231 рубль. Напомним, что в обычное время игра продается за 515 рублей. В игре можно взять на себя управление легендарными высокоскоростными и пригородными поездами, перевозить тяжеловесные грузы и прочие инструменты.

Train Simulator 2021, в свою очередь, предлагается за 206 рублей вместо прежних 515 рублей.

Со скидкой -40% можно купить сразу набор Train Sim World 2: Collector’s Edition. Отметим, что ранее он был доступен за 1035 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 621 рубль.

Ознакомиться с остальными играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.