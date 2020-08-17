Игры
Сегодня 17:22
Запущена масштабная распродажа игр для ПК и Xbox в Microsoft Store
До 24 августа
Череда акций с хорошими скидками на игры продолжается. На этот раз масштабная распродажа игр для ПК и Xbox была запущена в Microsoft Store.
Так, с 70% скидкой можно ухватить многопользовательский симулятор выживания ARK: Survival Evolved.
В то же время, популярную игру Assassin’s Creed Odyssey в рамках распродажи можно приобрести с 60% скидкой.
Также в распродаже можно с хорошей скидкой купить Shadow of the Tomb Raider (- 60%), Red Dead Redemption II (-45%), Borderlands 3 (-40%) и прочие тайтлы.
Стоит отметить, что для пользователей, имеющих активную подписку Xbox Live Gold, тайтлы обойдутся еще дешевле. Размер максимальной скидки достигает 70%, тогда как сама распродажа продлится вплоть до 24 августа. Снижение цен коснулось более 560 тайтлов. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.