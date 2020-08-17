Запущена масштабная распродажа игр для ПК и Xbox в Microsoft Store

Также в распродаже можно с хорошей скидкой купить Shadow of the Tomb Raider (- 60%), Red Dead Redemption II (-45%), Borderlands 3 (-40%) и прочие тайтлы.

Стоит отметить, что для пользователей, имеющих активную подписку Xbox Live Gold, тайтлы обойдутся еще дешевле. Размер максимальной скидки достигает 70%, тогда как сама распродажа продлится вплоть до 24 августа. Снижение цен коснулось более 560 тайтлов. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.