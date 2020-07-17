Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика

В данной распродаже продаются не только игры серии симуляторов грузовика, но и ряд дополнительного контента. Размер максимальной скидки, к слову, достигает 81%.

Приобрести можно как каждый тайтл по отдельности, так и в составе комплектов. Так, к примеру, комплект American Truck Simulator Enchanted Bundle можно приобрести за 331 рубль вместо прежних 1755 рублей.

А набор Pacific Northwest можно ухватить за 886 рублей вместо прежних 2416 рублей.

Всего за 249 рублей, в свою очередь, можно установить American Truck Simulator.

Ознакомиться со всеми играми, которые представлены в масштабной распродаже, можно по этой ссылке. Сама акция продлится до 27 июля.