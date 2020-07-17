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Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика
Акция продлится до 27 июля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
В данной распродаже продаются не только игры серии симуляторов грузовика, но и ряд дополнительного контента. Размер максимальной скидки, к слову, достигает 81%.
Приобрести можно как каждый тайтл по отдельности, так и в составе комплектов. Так, к примеру, комплект American Truck Simulator Enchanted Bundle можно приобрести за 331 рубль вместо прежних 1755 рублей.
А набор Pacific Northwest можно ухватить за 886 рублей вместо прежних 2416 рублей.
Всего за 249 рублей, в свою очередь, можно установить American Truck Simulator.
Ознакомиться со всеми играми, которые представлены в масштабной распродаже, можно по этой ссылке. Сама акция продлится до 27 июля.