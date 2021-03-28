Игры
Сегодня в 11:01
Запущена распродажа игр Call of Duty
Она закончится завтра
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр серии Metal Gear, которую устроил онлайн-магазин Humble bundle. Это не последняя акция, которая активна на сервисе на сегодняшний день. Также со скидками продаются игры Call of Duty.
Так, в рамках распродажи упала стоимость тайтла Call of Duty: Black Ops. Если ранее его продавали за 3038 рублей, то сейчас он доступен за 1488. За полцены можно ухватить и Call of Duty: Black Ops II.
За 759 рублей, в свою очередь, можно купить Call of Duty: World at War. Напомним, что ранее этот тайтл продавали за 1518 рублей.
С 67% скидкой продается Call of Duty: Ghosts - Gold Edition, тогда как со скидкой 60% - Call of Duty: WWII.
Ознакомиться с остальными играми популярной серии, которые продаются сейчас со скидками до 75%, можно по этой ссылке. Закончится распродажа завтра.