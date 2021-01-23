Игры
Сегодня 17:41
Запущена распродажа игр для Playstation
Скидки до 87%
В онлайн-магазине PS Store запущена распродажа игр для консолей Playstation. Скидки достигают 87%.
Так, нашумевший тайтл Death Stranding можно ухватить за 1 429 рублей вместо прежних 4 499 рублей.
В то же время, кооперативный экшн-шутер Payday 2 продается всего за 215 рублей. Отметим, что в обычное время эта игра продается за 1 199 рублей.
Стоимость Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, в свою очередь, упала с 4 499 рублей до 524 рублей.
Игра про Лару Крофт Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, которая обычно продается за 4 639 рублей, сейчас стоит 927 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.