Игры
Сегодня в 13:42
Запущена распродажа игр для Xbox со скидками до 75%
До 1 марта
В онлайн-магазине Microsoft запущена распродажа игр для фирменной консоли Xbox. Скидки достигают 75%.
В распродаже можно встретить игры и дополнительный контент, разработанный Electronic Arts. Так, с 65% скидкой можно ухватить многопользовательский шутер Battlefield V. Напомним, что в обычное время его продают за 40 долларов, тогда как сейчас его можно купить за 14.
Со скидкой также продается культовая гоночная игра Need for Speed Heat. Стоимость игры упала с 60 долларов до 24.
С 65% скидкой продается футбольный симулятор FIFA 21.
За 10 долларов вместо прежних 40 продается знаменитый симулятор жизни The Sims 4.
Распродажа закончится через 10 дней. Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно по этой ссылке.