Игры
Сегодня 13:05
Запущена распродажа игр по "Южному парку"
Скидки до 75%
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую распродажу игр. На этот раз со скидками предлагаются игры по популярному мультсериалу “Южный парк”.
Так, издание South Park: The Fractured But Whole можно приобрести за 499 рублей вместо прежних 1 999 рублей. В то же время, золотое издание данной игры обойдется покупателям в 874 рубля вместо прежних 3 499 рублей.
С 75% скидкой также можно ухватить тайтл South Park: The Stick of Truth. Напомним, что в обычное время он продавался за 2 354 рубля, тогда как сейчас доступен за 588 рублей. В Steam стоимость этой игры прямо сейчас составляет 1 249 рублей.
Отметим, что распродажа является временной. Закончится она уже через пять дней. Приобрести игры со скидками можно по этой ссылке.