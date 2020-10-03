Запущена распродажа игр по "Южному парку"

С 75% скидкой также можно ухватить тайтл South Park: The Stick of Truth. Напомним, что в обычное время он продавался за 2 354 рубля, тогда как сейчас доступен за 588 рублей. В Steam стоимость этой игры прямо сейчас составляет 1 249 рублей.

Отметим, что распродажа является временной. Закончится она уже через пять дней. Приобрести игры со скидками можно по этой ссылке.