Игры
Сегодня в 15:18
Запущена распродажа игр про покорение космоса
До 29 апреля
В честь дня Земли сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию. В ее рамках игры про покорение космоса продаются со скидками до 80%.
На 50% упала стоимость космического приключенческого боевика с открытым миром и элементами выживания — No Man's Sky. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 999.
За 1 477 рублей вместо прежних 2 273 можно ухватить научно-фантастическую «песочницу» Astroneer. Игрокам в ней предстоит колонизировать планеты и добывать ресурсы.
Ознакомиться со всеми играми, который участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она уже через шесть дней.