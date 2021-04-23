Запущена распродажа игр про покорение космоса

За 1 477 рублей вместо прежних 2 273 можно ухватить научно-фантастическую «песочницу» Astroneer. Игрокам в ней предстоит колонизировать планеты и добывать ресурсы.

Ознакомиться со всеми играми, который участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она уже через шесть дней.