Игры
Сегодня 16:44
Запущена распродажа игр про постапокалиптический мир
Со скидками до 86%
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle запущена распродажа игр про постапокалиптический мир. В ней можно встретить такие тайтлы, как Metro Exodus и Resident Evil 3, а размер максимальной скидки достигает 86%.
Так, всего за 883 рубля вместо прежних 2 598 рублей предлагается золотое издание постапокалиптической игры Metro Exodus.
Популярная игра Resident Evil 3, в свою очередь, продается за 659 рублей вместо прежних 1 999 рублей.
Экшен-игру RAGE 2 можно ухватить за 599 рублей вместо прежних 1 999 рублей.
А всего за 104 рубля продается игра про зомби апокалипсис Dead Island Definitive Edition.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.