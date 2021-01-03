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Игры
Сегодня 16:44

Запущена распродажа игр про постапокалиптический мир

Со скидками до 86%
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle запущена распродажа игр про постапокалиптический мир. В ней можно встретить такие тайтлы, как Metro Exodus и Resident Evil 3, а размер максимальной скидки достигает 86%.

Так, всего за 883 рубля вместо прежних 2 598 рублей предлагается золотое издание постапокалиптической игры Metro Exodus.

Популярная игра Resident Evil 3, в свою очередь, продается за 659 рублей вместо прежних 1 999 рублей.

Экшен-игру RAGE 2 можно ухватить за 599 рублей вместо прежних 1 999 рублей.

А всего за 104 рубля продается игра про зомби апокалипсис Dead Island Definitive Edition.

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.