Запущена распродажа игр про «Звездные войны»

На 50% упала цена и на STAR WARS: Squadrons. Так, если ранее игра продавалась за 2 499 рублей, то сейчас за 1 249.

С 75% скидкой, в свою очередь, предлагается к покупке STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition. Стоимость данного тайтла упала с 2 499 рублей до 624.