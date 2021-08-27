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Запущена распродажа игр про «Звездные войны»До 6 сентября
Череда акций в Steam набирает обороты. Ранее мы писали о том, что сервис раздает временно бесплатный доступ к игре SCUM, однако вместе с тем он запустил распродажу игр про «Звездные войны».
Так, за полцены можно будет ухватить ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден. Напомним, что в обычное время игру продают за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна за 1 249.
На 50% упала цена и на STAR WARS: Squadrons. Так, если ранее игра продавалась за 2 499 рублей, то сейчас за 1 249.
С 75% скидкой, в свою очередь, предлагается к покупке STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition. Стоимость данного тайтла упала с 2 499 рублей до 624.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 6 сентября.