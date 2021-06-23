Запущена распродажа игр разработчика Assassin’s Creed

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Запущена распродажа игр разработчика Assassin’s CreedОт Far Cry 5 до Assassin's Creed Odyssey
В онлайн-магазине Humble bundle стартовала акция. В ее рамках игры разработчика Assassin’s Creed — компании Ubisoft — продаются со скидками до 85%.
Популярный шутер Far Cry 5 можно ухватить с 85% скидкой — за 299 рублей вместо прежних 1 999.
Assassin's Creed Odyssey, в свою очередь, предлагается за 499 рублей. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 999 рублей.
Far Cry New Dawn продается по стоимости ниже на 75% исходной цены. Таким образом тайтл можно купить за 462 рубля вместо прежних 1 849.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция через 9 дней.