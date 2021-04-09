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Сегодня в 13:50
Запущена распродажа игр серии Dark Souls
До 12 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр серии Dark Souls. Напомним, что эта серия известна своей высокой сложностью.
Так с 75% скидкой можно ухватить DARK SOULS III. В обычное время тайтл продавали за 1999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 499. С 75% скидкой также доступно Deluxe-издание этой игры.
За 299 рублей вместо прежних 1 199 рублей продается DARK SOULS II: Scholar of the First Sin.
Также со скидками продается и дополнительный контент к играм. За полцены можно купить DARK SOULS III - Season Pass, DARK SOULS III - The Ringed City, DARK SOULS II - Season Pass и прочее DLC.
Приобрести тайтлы Dark Souls со скидками можно вплоть до 12 апреля по этой ссылке.