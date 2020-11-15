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Запущена распродажа игр серии Far Cry со скидками до 80%
До 19 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками до 80% продаются игры серии Far Cry.
Так, первую часть популярной серии шутеров можно ухватить за 232 рубля вместо прежних 774 рублей.
В то же время, стоимость Far Cry 5, в рамках акции, упала с 1999 рублей до 399 рублей.
За 464 рубля, в свою очередь, можно приобрести Far Cry New Dawn. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 849 рублей.
С 80% скидкой можно также купить комплект Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition. Если ранее он был доступен за 3 799 рублей, то сейчас за 759 рублей.
Распродажа продлится до 19 ноября. Ознакомиться с полным списком тайтлов, доступных со скидками, можно по этой ссылке.