Запущена распродажа игр серии Far Cry со скидками до 80%

С 80% скидкой можно также купить комплект Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition. Если ранее он был доступен за 3 799 рублей, то сейчас за 759 рублей.

Распродажа продлится до 19 ноября. Ознакомиться с полным списком тайтлов, доступных со скидками, можно по этой ссылке.