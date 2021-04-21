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Запущена распродажа игр-симуляторов диктатора Tropico
До 26 апреля
В этом году разработчики популярной игры-симулятора диктатора Tropico — компания Kalypso Media — празднуют 20-летие с премьеры первой части. В рамках этого события в сервисе цифровой дистрибуции Steam была запущена распродажа.
Так, с большими скидками продаются все части серии, а также ряд дополнительного контента.
Tropico 6 можно ухватить с 60% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 1 799 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 719.
С 779 рублей до 272, в свою очередь, упала стоимость пятой части серии. С 77% скидкой предлагается купить набор Tropico 5 - Complete Collection. В его составе сама игра и ряд DLC для нее.
74% скидка досталась Tropico 4. Отметим, что ранее игра стоила 649 рублей, сейчас же продается за 162.
Распродажа популярной франшизы проходит на специальной странице в Steam, перейти на которую можно по этой ссылке. Продлится она до 26 апреля.