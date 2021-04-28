Запущена распродажа игр-симуляторов строительства железных дорог

Так, тайтл Railway Empire можно ухватить с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время игру продают за 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 329.

В то же время, с 81% скидкой продается сразу набор Railway Empire - Complete Collection. В его составе сама игра, саундтрек к ней, а также ряд дополнительного контента, к примеру Railway Empire - Mexico, благодаря которому можно построить в Мексике богатейшую инфраструктуру. Кроме того, в набор вошли Railway Empire - Crossing the Andes, Railway Empire - Crossing the Andes и прочие DLC. В рамках распродажи они доступны со скидками и по отдельности.

Ознакомиться с ассортиментом распродажи можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 3 мая.