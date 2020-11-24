Игры
Сегодня 14:03
Запущена распродажа игр со скидками до 90%
До 1 декабря
В онлайн-магазине Humble bundle была запущена осенняя распродажа игр, которая продлится до 1 декабря. Размер максимальной скидки достигает 90%.
Так, легендарное издание популярного файтинга Injustice 2 можно ухватить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время этот комплект продается за 4 554 рублей, тогда как сейчас доступен за 910.
В то же время, шутер Borderlands 2 продается за 379 рублей вместо прежних 1 517 рублей.
Стоимость The Witcher 3: Wild Hunt “Издание года”, в свою очередь, упала с 3 795 рублей до 1 138.
Watch Dogs 2 - Deluxe Edition можно купить за 539 рублей вместо прежних 2 699 рублей.
Ознакомиться с полным списком тайтлов можно по этой ссылке.