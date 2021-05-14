Запущена распродажа игр-стратегий о военных сражениях в Древней Греции Total War

Так, Total War: EMPIRE – Definitive Edition предлагается приобрести всего за 249 рублей. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 039 рублей.

Игру Total War: ROME II - Emperor Edition, в свою очередь, продают за 622 рубля, тогда как ранее она была доступна за 2 489.

Стоимость Total War: ATTILA упала с 1869 рублей до 467, тогда как Total War Saga: Thrones of Britannia можно ухватить за 564 рублей вместо прежних 1659.

Ознакомиться со всеми играми и дополнительным контентом, участвующим в распродаже, можно по этой ссылке. Завершится акция 17 мая.