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Запущена распродажа игр-стратегий о военных сражениях в Древней Греции Total War
До 17 мая
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил свежую акцию. В ее рамках игры-стратегии о военных сражениях в Древней Греции — Total War — продаются со скидками.
Так, Total War: EMPIRE – Definitive Edition предлагается приобрести всего за 249 рублей. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 039 рублей.
Игру Total War: ROME II - Emperor Edition, в свою очередь, продают за 622 рубля, тогда как ранее она была доступна за 2 489.
Стоимость Total War: ATTILA упала с 1869 рублей до 467, тогда как Total War Saga: Thrones of Britannia можно ухватить за 564 рублей вместо прежних 1659.
Ознакомиться со всеми играми и дополнительным контентом, участвующим в распродаже, можно по этой ссылке. Завершится акция 17 мая.