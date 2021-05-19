Игры
Сегодня в 14:42
Запущена распродажа игр-стратегий со скидками до 80%
Можно ухватить все части симулятора диктатора Tropico
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил свежую распродажу, в рамках которой игры-стратегии продаются со скидками до 80%.
Так, симулятор подземелий Dungeons 3 можно ухватить всего за 329 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 999 рублей.
Также со скидками предлагаются сразу несколько частей симулятора диктатора Tropico. В частности, шестую часть тайтла можно приобрести с 60% скидкой — за 599 рублей вместо прежних 1 499. Tropico 5, в свою очередь, продают за 515 рублей вместо 1 472. С 75% скидкой продается Tropico 4 — 276 рублей, а на 70% упала цена на Tropico 3.
Ознакомиться с остальными стратегическими играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.