Запущена распродажа игр-стратегий со скидками до 80%

Также со скидками предлагаются сразу несколько частей симулятора диктатора Tropico. В частности, шестую часть тайтла можно приобрести с 60% скидкой — за 599 рублей вместо прежних 1 499. Tropico 5, в свою очередь, продают за 515 рублей вместо 1 472. С 75% скидкой продается Tropico 4 — 276 рублей, а на 70% упала цена на Tropico 3.