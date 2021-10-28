Запущена распродажа игр-ужасов со скидками до 90% в честь Хэллоуина

Игра про расследование загадочного убийства — Deadly Premonition: Director's Cut— доступна с 89% скидкой, то есть всего за 49 рублей вместо 449.

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