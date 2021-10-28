Запущена распродажа игр-ужасов со скидками до 90% в честь Хэллоуина

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Запущена распродажа игр-ужасов со скидками до 90% в честь ХэллоуинаДо 3 ноября
Цифровой магазин Humble Bundle запустил распродажу в честь Хэллоуина. Скидки на игры в ее рамках достигают 90%.
Так, на 88% упала цена на пугающую игру SOMA о научных экспериментах над людьми. Напомним, что в обычное время она продается за 499 рублей, тогда как сейчас она доступна за 59.
Хоррор-игра Амнезия: Машина для свиней, в свою очередь, продается за 69 рублей вместо исходных 419.
Игра про расследование загадочного убийства — Deadly Premonition: Director's Cut— доступна с 89% скидкой, то есть всего за 49 рублей вместо 449.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.