Запущена распродажа игр в стиле Lego со скидками до 80%

Так, LEGO DC Heroes and Villains Bundle с героями вселенной DC продается с 80% скидкой, то есть за 199 рублей вместо прежних 999.

С 75% скидкой, в свою очередь, доступна LEGO The Incredibles, посвященная мультфильму “Суперсемейка”.

Всего лишь за 74 рубля можно ухватить LEGO Harry Potter: Years 1-4, тогда как за 99 рублей доступна LEGO® Harry Potter: Years 5-7.

Также со скидкой 75% продаются тайтлы LEGO Marvel Super Heroes, LEGO The Hobbit, LEGO The Lord of the Rings, LEGO Batman 3: Beyond Gotham и прочие.

Ознакомиться с остальными играми в стиле Lego, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.