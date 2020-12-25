Запущена распродажа мобильных игр в Google Play

Так, со скидкой можно приобрести все вышедшие на Android части популярной франшизы Final Fantasy и Dragon Quest. В целом, в распродаже можно со скидкам встретить 124 игры, в числе которых Assassin's Creed Identity.

Причем, некоторые игры и вовсе предлагаются бесплатно. В их число вошли Mystery of Fortune 3, Cribbage With Grandpas и прочие.

Со скидками продаются не только мобильные игры, но и приложения. В частности, в рамках распродажи упала стоимость таких программ, как QR Code & Barcode Scanner Pro, Ray Watermark - Watermark with QR, Logo, Text и прочих. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.