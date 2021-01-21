Запущена распродажа серии игр Resident Evil

Помимо игр в распродаже можно встретить ряд дополнительного контента к игре, в числе которого игровые наряды, оружие, вырезанные материалы и прочее.

Ознакомиться со всеми играми популярной хоррор-серии можно по этой ссылке. Распродажа закончится 26 января.