Игры
Сегодня 16:40
Запущена распродажа серии игр Resident Evil
До 26 января
Цифровой магазин Microsoft Store запустил новую распродажу. Со скидками до 80% в ней продаются игры культовой серии Resident Evil, а также DLC.
Так, Resident Evil 3 продается с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл предлагается за 59, 99 долларов, тогда как сейчас он доступен за 19,79 долларов.
Стоимость Resident Evil 2, в свою очередь, упала с 34,99 долларов до 13,99 долларов.
А Resident Evil 6, тем временем, можно купить за 7,99 долларов вместо прежних 19,99 долларов.
Помимо игр в распродаже можно встретить ряд дополнительного контента к игре, в числе которого игровые наряды, оружие, вырезанные материалы и прочее.
Ознакомиться со всеми играми популярной хоррор-серии можно по этой ссылке. Распродажа закончится 26 января.