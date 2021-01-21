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Сегодня 16:40

Запущена распродажа серии игр Resident Evil

До 26 января
Цифровой магазин Microsoft Store запустил новую распродажу. Со скидками до 80% в ней продаются игры культовой серии Resident Evil, а также DLC.

Так, Resident Evil 3 продается с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл предлагается за 59, 99 долларов, тогда как сейчас он доступен за 19,79 долларов.

Стоимость Resident Evil 2, в свою очередь, упала с 34,99 долларов до 13,99 долларов.

А Resident Evil 6, тем временем, можно купить за 7,99 долларов вместо прежних 19,99 долларов.

Помимо игр в распродаже можно встретить ряд дополнительного контента к игре, в числе которого игровые наряды, оружие, вырезанные материалы и прочее.

Ознакомиться со всеми играми популярной хоррор-серии можно по этой ссылке. Распродажа закончится 26 января.