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Запущена распродажа виртуальных конструкторов зоопарков
До 8 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу игр. На этот раз со скидками продаются виртуальные конструкторы зоопарков.
Так, симулятор зоопарка Planet Zoo продается за полцены. Напомним, что в обычное время он доступен за 1600 рублей, тогда как сейчас его можно установить за 800.
Кроме того, с 42% скидкой продается набор Planet Zoo: Premium Edition, в составе которого ряд дополнений для игры. В частности, он включает в себя Planet Zoo, Planet Zoo: South America Pack, Planet Zoo: Arctic Pack, Planet Zoo: Australia Pack, Planet Zoo: Aquatic Pack и Planet Zoo: Southeast Asia Animal Pack.
Также со скидками продаются и другие игры издателя. Так, 75% скидка досталась многопользовательскому космическому симулятору Elite: Dangerous.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.