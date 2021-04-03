Запущена распродажа виртуальных конструкторов зоопарков

Так, симулятор зоопарка Planet Zoo продается за полцены. Напомним, что в обычное время он доступен за 1600 рублей, тогда как сейчас его можно установить за 800.

Кроме того, с 42% скидкой продается набор Planet Zoo: Premium Edition, в составе которого ряд дополнений для игры. В частности, он включает в себя Planet Zoo, Planet Zoo: South America Pack, Planet Zoo: Arctic Pack, Planet Zoo: Australia Pack, Planet Zoo: Aquatic Pack и Planet Zoo: Southeast Asia Animal Pack.