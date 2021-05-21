Запущена раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21

В NBA 2K21 у игроков есть возможность сформировать персональную команду из современных игроков и легенд прошлого. Ключевая задача — попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. Для этого предстоит участвовать в различных игровых событиях, а также ежедневных и еженедельных испытаниях.

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