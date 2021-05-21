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Сегодня в 13:34
Запущена раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21
До 27 мая
Сегодня пользователи наконец узнали, какая именно тайная игра будет доступна для загрузки со 100% скидкой в Epic Games Store на этой неделе. Выяснилось, что бесплатная раздача на этот раз коснулась баскетбольного симулятора NBA 2K21.
В NBA 2K21 у игроков есть возможность сформировать персональную команду из современных игроков и легенд прошлого. Ключевая задача — попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. Для этого предстоит участвовать в различных игровых событиях, а также ежедневных и еженедельных испытаниях.
Воспользоваться данным предложением можно вплоть до 27 мая 18:00 по московскому времени. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке. Цифровой магазин, равно как и на прошлой неделе, вновь решил не раскрывать название следующей игры, которую раздадут бесплатно.