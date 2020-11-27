Запущена раздача игры о гонках по бездорожью MudRunner

MudRunner представляет из себя гоночную игру, в которой геймерам предоставляется возможность прокатиться по “экстремальному сибирскому бездорожью”. Причем на выбор предлагается порядка 19 мощных внедорожников со своими техническими особенностями и оборудованием. Предусмотрен одиночный режим, а также сетевой кооперативный. В сервисе также можно установить бесплатный дополнительный контент к игре.

Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как сейчас ее можно установить совершенно бесплатно. Сделать это можно вплоть до 3 декабря 19:00 по московскому времени.