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Запущена весенняя распродажа популярных игр с большими скидками
Она продлится до 21 мая
В сервисе цифровой дистрибуции Humble Bundle была запущена весенняя распродажа популярных игр с большими скидками. Стоит поторопиться, поскольку данное предложение активно ограниченное количество времени, а именно до 21 мая.
Так, золотое издание популярного шутера Hitman 2, которое раньше продавалось за 7283 рублей, можно приобрести всего за 2185.
В распродаже также участвует игра про Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider: Definition Edition. Если в обычное время тайтл доступен за 1999 рублей, то сейчас его можно урвать за 659.
С большой скидкой можно купить и Devil May Cry 5. Его стоимость, к слову, в рамках распродажи упала с 1599 рублей до 799.
А с 67% скидкой можно найти Call of Duty: WWII.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в весенней распродаже можно по этой ссылке.