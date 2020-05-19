Запущена юбилейная распродажа игр по вселенной Ведьмака

Так, издание года игры The Witcher 3: Wild Hunt, которое раньше продавалось за 1500 рублей, сейчас доступно за 450.

А всего за 62 рубля сервис предлагает приобрести The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition. Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 419 рублей.

Более того, практически даром отдается игра The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut. Так, стоимость данной игры в рамках распродажи упала со 199 рублей до 29.

Стоит отметить, что данная акция является временной. Завершится она уже 1 июня. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в данной распродаже, можно по этой ссылке.