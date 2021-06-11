Запускать компьютерные игры на смартфоне можно будет уже в этом году

Как выяснилось, пользователи смогут запускать компьютерные игры на смартфоне уже в этом году. Так, в конце 2021 года облачные игры появятся в приложении Xbox на ПК. Благодаря этому пользователи смогут транслировать совместимые игры, что, в свою очередь, предоставляет возможность играть в новейшие игры с помощью маломощных ноутбуков. Более того, транслировать игры можно будет и в браузеры, в числе которых Chrome, Safari или Edge. Таким образом запускать тайтлы можно будет прямо со смартфона.

“Выпуская Cloud Gaming в общедоступную версию в этом году, мы откроем для всех на планете возможность наслаждаться игровыми впечатлениями, к которым раньше имели доступ относительно немногие. Они могут делать это через консоль, ПК, мобильное устройство через браузер и, откровенно говоря, почти любую новую категорию устройств, подключенных к облаку”, — поделился глава Xbox Фил Спенсер.