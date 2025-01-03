Запустите Path of Exile 2 на Windows 11 24H2 и ваш процессор загрузится на 100%

После жалоб на Assassin’s Creed: Origins появились массовые обращения о некорректной работе Path of Exile 2.

Игроки сообщают, что при запуске Path of Exile 2 процессор нагружается на 100%, что приводит к зависанию системы, задержке звука и необходимости принудительно завершать процесс или перезагружать компьютер.

Некоторые пользователи отметили, что даже использование утилит вроде Ryzen Master для управления ядрами процессора не решает проблему.

Один из игроков описал ситуацию так: «Все ядра процессора загружены на 100%, звук воспроизводится, но курсор движется рывками. Похоже, это проблема DirectX 12».