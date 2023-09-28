Запустится даже на ведре: Counter-Strike 2 хватит видеокарты с 1 ГБ памяти

18:32, 28 сентября 2023
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Запустится даже на ведре: Counter-Strike 2 хватит видеокарты с 1 ГБ памятиВажный ингредиент народного онлайн-шутера
Новая версия популярного шутера Counter-Strike, известная как CS2.0, порадует геймеров своей доступностью.
Разработчики игры из Valve раскрыли системные требования для обновлённого шутера. Они действительно впечатляют своей скромностью.
Для комфортной игры на минимальных настройках потребуется:
- Процессор: Intel Core i5-750 или более новый.
- Видеокарта: всего 1 ГБ памяти или больше, совместимая с DirectX 11 и поддерживающая Shader Model 5.0.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Операционная система: Windows 10.
- Свободное место на диске: 85 ГБ на HDD или SSD.
Такие требования делают игру доступной для широкого круга пользователей, даже для тех, у кого нет мощного игрового компьютера.
Напомним, что закрытое тестирование CS2.0 завершилось 28 сентября, и теперь игра доступна всем желающим на платформе Steam. Она заменила предыдущую версию — CS:GO.