Зарубежные игроки обвинили «Ну, погоди!» в расизме. Эпизоды мультика попали в игру Atomic Heart

Причём обсуждения были как с положительным настроем, так и негативным. К последнему типу можно отнести скандал, в рамках которого западные игроки назвали оскорбительной сцену из классического советского мультфильма «Ну, погоди!», доступного в игре.

Речь идёт об эпизоде, в котором волк гонится за кроликом по музею и случайно врезается в статую африканского лучника. Статую, мельком появляющуюся на экране, раскритиковали за карикатурное изображение чернокожего человека с его тёмной кожей, большими красными губами и перьями.

Напомним, что Atomic Heart заняла на релизе третье место в мировом чарте Steam. И это несмотря на утечку билда проекта для разработчиков накануне выхода.