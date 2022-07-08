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Зато PlayStation и Xbox ушли из России: доходы игровой индустрии упадут впервые за многие годы

Что ещё печальнее на фоне бурного роста в последние пару лет
Группа экспертов из Ampere Analysis провела анализ игрового рынка по всему миру. По итогу они пришли к неутешительному выводу.
Зато PlayStation и Xbox ушли из России: доходы игровой индустрии упадут впервые за многие годы

По мнению аналитиков, в 2022 году продажи видеоигр, впервые за последние годы, сократится. Речь идёт о уменьшении объёма на 1,2% в годовом исчислении — до 188 млрд долларов. Для сравнения, с 2019 по 2021 год данный показатель, наоборот, увеличился на 26%.

Эксперты отмечают, что ранее уровень продаж виртуальных развлечений рост с 2015 года. При этом заметный импульс популярности пришёлся на 2020 год — тогда люди проводили максимальное количество времени дома и, как итог, в том числе за играми.

Причиной падения называются различные факторы: от инфляции и дефицита игровых консолей до официального ухода основных игроков с российского рынка.

Напомним, что с весны 2022 года все основные игроки рынка видеоигр приостановили свою деятельность в России или ушли из страны. Последней на данный момент является Microsoft.

Источник:CNBC
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