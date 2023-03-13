«Завершена в лучшем случае на 25%»: инсайдер раскрыл состояние разработки S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, на данный момент игра завершена лишь на 25% и GSC Game World постоянно меняет дизайн игры. При этом многие бета-тестеры сообщают о перебоях в работе студии, а также о постоянной переделке материалов игры.

Более того, QA-тестирование до сих пор находится на первой стадии из трёх. Так, в команде так и не был пройден арт-тест.

Напомним, что накануне в Сети всплыли ранее непубликовавшиеся материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторами утечки стали фанаты из VK-сообщества «Вестник “Того самого Сталкера”». При этом они предупредили GSC Game World о том, что если команда разработчиков не изменит отношениям к поклонникам из России, то утечки продолжатся.