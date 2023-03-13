«Завершена в лучшем случае на 25%»: инсайдер раскрыл состояние разработки S.T.A.L.K.E.R. 2

«Завершена в лучшем случае на 25%»: инсайдер раскрыл состояние разработки S.T.A.L.K.E.R. 2Маловероятно, что игра увидит свет в 2023-м
Инсайдер Дэниел Нексус раскрыл ряд свежих подробностей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Фото: Eurogamer
По его словам, на данный момент игра завершена лишь на 25% и GSC Game World постоянно меняет дизайн игры. При этом многие бета-тестеры сообщают о перебоях в работе студии, а также о постоянной переделке материалов игры.
Более того, QA-тестирование до сих пор находится на первой стадии из трёх. Так, в команде так и не был пройден арт-тест.
Напомним, что накануне в Сети всплыли ранее непубликовавшиеся материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторами утечки стали фанаты из VK-сообщества «Вестник “Того самого Сталкера”». При этом они предупредили GSC Game World о том, что если команда разработчиков не изменит отношениям к поклонникам из России, то утечки продолжатся.