Завтра в Россию привезут новую партию PlayStation 5

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Завтра в Россию привезут новую партию PlayStation 5В DNS
Уже завтра у россиян появится возможность купить дефицитную консоль PlayStation 5. Новый завоз пообещали представители российской сети DNS.
Так, по словам DNS, уже завтра ожидается поступление ограниченной партии приставки Sony пятого поколения.
“Команда DNS объявляет о поступлении ограниченной партии игровых консолей Sony PlayStation 5. Успейте оформить заказ на Sony PlayStation 5 и получите скидку на аксессуар или игру”, — сообщили в DNS.
Напомним, что весной текущего года стоимость двух версий PlayStation 5 на российском рынке выросла на 3 тысячи рублей. Теперь версия с оптическим приводом доступна для россиян за 49 990 рублей, тогда как консоль без привода продается за 40 990 рублей. Что касается дефицита, Sony призналась, что он не только не закончится в этом году, но и продолжится в следующем.