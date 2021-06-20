Завтра в Россию привезут новую партию PlayStation 5

Так, по словам DNS, уже завтра ожидается поступление ограниченной партии приставки Sony пятого поколения.

“Команда DNS объявляет о поступлении ограниченной партии игровых консолей Sony PlayStation 5. Успейте оформить заказ на Sony PlayStation 5 и получите скидку на аксессуар или игру”, — сообщили в DNS.

Напомним, что весной текущего года стоимость двух версий PlayStation 5 на российском рынке выросла на 3 тысячи рублей. Теперь версия с оптическим приводом доступна для россиян за 49 990 рублей, тогда как консоль без привода продается за 40 990 рублей. Что касается дефицита, Sony призналась, что он не только не закончится в этом году, но и продолжится в следующем.