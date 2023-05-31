Zelda идёт на смартфоны: популярный эмулятор Nintendo Switch получил Android-версию

С его помощью почти все желающие могут сыграть в любимые игры с портативной консоли большой «N». Есть лишь два ограничения.

Первое — смартфон должен работать под управлением Android 11 и новее. Второе — в основе устройства должен лежать процессор Qualcomm, то есть быть частью линейки Snapdragon.

Возможно, в дальнейшем в список поддерживаемых попадут и решения от MediaTek, а также процессоры Exynos и Tensor. Но сейчас лишь Snapdragon от Qualcomm.

И да, смартфон должен быть оснащён минимум 8 ГБ оперативной памяти.

В Google Play доступна бесплатная версия Yuzu, а также платная версия с дополнительными функциями. На Samsung Galaxy S23 многие игры запускаются со скоростью 30 или 60 кадров в секунду. В будущем планируется добавление многопользовательских функций.