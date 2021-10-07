Женщина начала получать 1000+ звонков в день после того, как её номер мелькнул в ТВ-шоу

Как отмечает агентство Reuters, «Игра в кальмара» — сериал о том, как попавшие в долги люди готовы участвовать даже в играх, опасных для жизни. В некоторых сериях встречается телефон организаторов игр, который оказался реальным. Но принадлежит обычной женщине, не имеющей никакого отношения ни к Netflix, ни к шоу-бизнесу вообще. Женщина начала жаловаться на то, что ей звонят более 1000 раз в день с просьбой об участии в игре. Как отмечает источник, это объясняется огромной популярностью «Игры в кальмара», который претендует на звание самого популярного сериала Netflix за всё время.

По словам женщины, она пользуется этим номером более 10 лет и на нём завязаны как личные, так и рабочие контакты.

Netflix уже сообщила о том, что уберёт этот номер из сериала и попросила пользователей не звонить по нему. Как отмечается, женщине предлагалась компенсация в размере одного миллиона вон (840 долларов), но она отказалась.