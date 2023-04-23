Жестокий и реалистичный Mortal Kombat 12 впервые покажут уже в мае 2023 года

Так, сооснователь XboxEra и ведущий одноимённого подкаста Шпешал Ник заявил, что слышал о предстоящем анонсе Mortal Kombat 12 на грядущем PlayStation Showcase. Его коллега Рэнд аль Тор согласился с ним, добавив, что он ожидается наличие у Sony «маркетинговых прав на игру».

Подтвердил эту информацию и Джез Корден из подкаста XboxTwo — он намекнул на анонс Mortal Kombat 12 в мае 2023 года.

Напомним, что не так давно официальный сайт серии Mortal Kombat обновился. По мнению интернет-источников, это также указывает на возможность скорого анонса новой части игровой линейки.

После обновления сайт Mortal Kombat предлагает различные дизайны персонажей, викторины и информацию о каждом персонаже. Однако интересно отметить, что на сайте представлены персонажи только из оригинальной Mortal Kombat, что может намекать на то, что следующая часть может стать ещё одним ребутом.