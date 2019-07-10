Журналисты выяснили, почему женские чемпионаты по киберспорту непопулярны

По мнению участников рынка, дело в том, что не существует правил, по которым женщинам запрещено участвовать в смешанных турнирах, где принимают участие и мужчины, и женщины. А значит, выделять аналогичный призовой фонд для чемпионата, в котором участие принимают лишь женщины как-то нелогично.

“Раньше я играла в онлайн-покер. Обычно парни там играют на миллионы, а девушки просто так. Получать реальные деньги это круто. Но суммы должны соответствовать уровню навыка. Нельзя отдавать кучу денег тому, кто не умеет играть, иначе вас не так поймут. Деньги должны мотивировать, но они не должны превышать рациональные границы — иначе это будет выглядеть как пиар-ход”, — рассказывает Лилли Клефелт, основательница благотворительной организации Female Legends, выступающей за гендерное разнообразие в киберспорте.

В начале 2019 году Female Legends совместно с Challengermode запустили Женскую киберспортивную лигу. В играх лиги смогут принять участие только женщины и небинарные люди. Призовой фонд составит скромные 2822 доллара, но основатели лиги надеются, что в будущем им будет проще привлекать спонсоров и инвестиции.