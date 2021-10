Жуткий симулятор потерянного ребенка отдают бесплатно и навсегда

Among the Sleep представляет из себя приключенческий тайтл от первого лица с гнетущей атмосферой. Играть предстоит за двухлетнего ребёнка, который проснулся посреди ночи от таинственных звуков и выбрался в темноту для успокоения в поисках мамы. Что интересно, раздают бесплатно Among the Sleep: Enhanced Edition, которая является улучшенной версией игры.

В обычное время игра продается за 349 рублей, тогда как сейчас ее можно загрузить бесплатно. Воспользоваться этим предложением можно вплоть до 28 октября 18:00 по московскому времени. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке.