Жуткую игру о ведьме из Блэр продают дешевле 200 рублей

Blair Witch представляет из себя хоррор-игру, сюжет которой основан на первом фильме франшизы «Ведьма из Блэр». Тайтл является сиквелом этого произведения - действия происходят спустя два года после происходящих в нем событий. Геймерам предстоит сыграть в роли бывшего полицейского Эллиса Линча, который отправляет на поиски пропавшего в лесу Блэк Хиллз ребенка. Впоследствии мужчине придется столкнуться с ведьмой из Блэр, которая поселилась в этом лесу.

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