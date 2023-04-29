Знаменитая компания-издатель игр Alawar закроет свой сервис 1 июня

С 1 июня 2023 года на сайте исчезнет возможность приобретать игры. Подписки на продукты уже не продаются, но пользователи всё ещё могут играть на портале, а также скачивать с него тайтлы. Такая возможность будет доступна до 31 мая. При этом ключи активации игр на ресурсе продолжат работать до полного закрытия цифровой площадки.

Все игры Alawar, разработанные для ПК, можно купить на сервисе Steam: сейчас там доступны 116 игр.