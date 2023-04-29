Знаменитая компания-издатель игр Alawar закроет свой сервис 1 июня

15:59, 29 апреля 2023
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Знаменитая компания-издатель игр Alawar закроет свой сервис 1 июняПосле 20 лет работы
Издатель игр Alawar объявил о закрытии своего сервиса Alawar.ru, это же указано и на англоязычной версии сайта. Ресурс был запущен в 2003 году и спустя 20 лет закрывается.
С 1 июня 2023 года на сайте исчезнет возможность приобретать игры. Подписки на продукты уже не продаются, но пользователи всё ещё могут играть на портале, а также скачивать с него тайтлы. Такая возможность будет доступна до 31 мая. При этом ключи активации игр на ресурсе продолжат работать до полного закрытия цифровой площадки.
Все игры Alawar, разработанные для ПК, можно купить на сервисе Steam: сейчас там доступны 116 игр.