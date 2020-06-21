Знаменитая приключенческая игра в стиле киберпанк Deus Ex продается дешевле 30 рублей

Deus Ex GOTY Edition представляет из себя фантастическую ролевую игру, действия которой происходят в 2052 году. По сюжету игры на Земле началась эпидемия смертельного вируса, лекарство от которого заполучили лишь самые богатые и те, кого отнесли к “жизненно важным” обществу. В связи с таким положением дел по миру начались бунты, что спровоцировало представителей ООН создать Антитеррористическую коалицию Объединенных Наций, агентом которой и предстоит стать геймерам.

Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 149 рублей, тогда как до завтрашнего дня его можно приобрести всего за 29 рублей. Купить игру со скидкой можно по этой ссылке.